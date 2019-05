ROMA – La presenza di Suor Cristina a Ballando con le Stelle continua a far discutere. Se ne è parlato ieri pomeriggio, 4 maggio, a Tv Talk. Nella trasmissione di Rai 3 sono andate in onda le immagini di alcune puntate del programma condotto da Milly Carlucci in cui si affrontavano le critiche a Suor Cristina, soprattutto sui social network. A commentare tutto ciò c’era Suor Paola.

Suor Paola è diventata famosa a fine anni novanta per la sua passione calcistica e l’amore per la Lazio. La suora ha spiegato: “Quando io ho iniziato ad andare a Quelli che il calcio, hanno fatto la stessa cosa. Sai cosa ho fatto io? Mi sono messa in crisi. Ho detto al Signore o mi dai un segnale o io mi ritiro. E il segnale è arrivato”. Poco dopo, però, è arrivata la critica a Suor Cristina.

La discussione è proseguita sulla presenza adeguata o meno della suora a Ballando con le Stelle. Qualcuno ha detto che la sua presenza è positiva anche per avvicinare le persone alla religione, ma a questo punto Suor Paola ha detto: “Bisogna andare in mezzo alla gente però, non in uno studio. Devi andare nelle piazze a dire ai ragazzi vieni a ballare con me. So che la televisione è diversa, ci sono stata. Allo stadio c’era qualcuno che non aveva mai visto una suora”. (fonte TV TALK)