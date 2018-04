ROMA – Suor Cristina Scuccia scende in pista a Ballando con le stelle. La religiosa, vincitrice di The Voice nel 2014, vestirà i panni della ballerina nella puntata che andrà in onda la sera di sabato 28 aprile.

Come Terence Hill la scorsa puntata, questa volta sarà suor Cristina ad esibirsi in una coreografia realizzata apposta per lei. La sua sarà una sorta di parentesi all’interno della sfida, che vede ormai solo sette coppie ancora in gara, con la finalissima di sabato 19 maggio che si avvicina. E qualcuno può ancora essere ripescato.

Come spiega Today,

Via alla sfida tra le coppie eliminate, che hanno la possibilità di tornare in gara, sabato 5 maggio, insieme ai semifinalisti. A giocarsi questa chance: Amedeo Minghi – Samanta Togni vs Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Don Diamont – Hanna Karttunnen vs Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Stefania Rocca – Marcello Nuzio vs Cristina – Luca Favilla. Altro appuntamento attesissimo la quarta sfida del torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune. Spazio dunque alla grande passione degli italiani per la danza, con stili e balli diversi. Gli artisti che si esibiranno sono: la coppia formata da Jacopo e Linda Tavana, da Villa Carcina in provincia di Brescia contro la giovane Sara Verrocchio da Montesilvano, di Pescara.

A giudicare le performance sarà la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.