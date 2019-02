Super Bowl 2019 in streaming su Dazn, Los Angeles Rams-New England Patriots: orario

ATLANTA – Il Super Bowl LIII sarà la 53ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. Avrà luogo domenica 3 febbraio 2019 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia tra i campioni della National Football Conference, i Los Angeles Rams, e quelli dell’American Football Conference, i New England Patriots, per decretare il campione della stagione 2018. Sarà il terzo Super Bowl ad Atlanta, dopo il Super Bowl XXVIII nel 1994 e il Super Bowl XXXIV nel 2000. La gara sarà trasmessa negli Stati Uniti dal network CBS.

I Patriots si sono qualificati per la terza volta consecutiva al Super Bowl, la quarta in cinque anni e la nona dell’era Belichick-Brady; diventano così la terza squadra a disputare tre finalissime consecutive, dopo i Buffalo Bills 1990–93 e i Miami Dolphins 1971–73. I Rams sono alla prima apparizione al Super Bowl dal loro ritorno a Los Angeles nel 2016, nonché la prima per la franchigia dal Super Bowl XXXVI del 2001.

Super Bowl 2019 in Italia: diretta streaming su Dazn, ecco l’orario

Il Super Bowl 2019 verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva da Dazn. Agli appassionati di Nfl italiani interessa l’orario che è le 00.30 di lunedì 4 febbraio. In altre parole, la notte tra domenica e lunedì.

