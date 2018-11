ROMA – I supermercati riciclano la merce scaduta? Giulio Golia delle Iene racconta che il cibo scaduto viene riconfezionato con una nuova data di scadenza in tutti i reparti di molti supermercati. Tutti i reparti. Quindi non parliamo solo di carne ma anche altri reparti: frutta e verdura, pescheria, pasticceria e gastronomia. Un dipendente di un supermercato, rimasto anonimo, alle Iene racconta: “Si fa in tutti i reparti: frutta e verdura, pescheria, pasticceria”. Salumi, formaggi, angurie, pesce: tutto viene rietichettato quando scaduto con nuova data, “fino a venti volte”. I filetti di pesce? Sono le parti “salvabili”, solo all’apparenza, di pesci non salvabili.

E poi la fonte intervistata da Giulio Golia dice anche come riconoscere la carne riconfezionata. Come? Facendo attenzione alle etichette. Se, infatti, notate un asterisco nell’etichetta allora, racconta la fonte, quella potrebbe essere carne “riciclata”. E non solo. Altri userebbero altri metodi. Come quello di apporre l’etichetta in un alto, se si tratta di carne confezionata per la prima volta, al centro o in basso del prodotto, se si tratta di carne riconfezionata per la seconda o la terza volta.

Ecco il video con il servizio delle Iene: https://www.iene.mediaset.it/video/golia-non-solo-carne-come-supermercati-riciclano-merce-scaduta_231763.shtml