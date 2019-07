ROMA – Finisce a un soffio dal traguardo l’avventura di Fabio Colloricchio a Supervivientes, corrispettivo spagnolo della nostra Isola dei Famosi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, giunto in finale, non si è aggiudicato la vittoria e il montepremi da 200mila euro, ma ha trovato l’amore. In Honduras ha conosciuto Violeta Mangrinan, ex tronista di Mujer y Hombre, versione spagnola del dating show di Maria De Filippi e ora è pronto a cominciare una storia con lei.

Fabio e Violeta sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti di questa edizione isolana. Tra loro è scattato il classico colpo di fulmine, di quelli che non ti lasciano scelta. Tant’è che lei ha mollato in diretta tv il suo fidanzato storico, per correre tra le braccia dell’italo-argentino. E poi via libera ai bollenti spiriti: insieme Fabio e Violeta hanno scandalizzato i telespettatori di mezzo mondo, lasciandosi andare a un momento di esplicita passione dinanzi alle telecamere. Un idillio interrotto proprio sul più bello perché Violeta è dovuta rientrare di corsa a casa a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Ora che il reality è finito si sono finalmente ritrovati. Subito dopo la diretta della finale, Fabio ha postato un video su Instagram con Violeta in cui le chiede se vuole il suo numero di telefono. Cosa sia accaduto a telecamere spente, non è difficile da immaginare. (Fonte: Telecinco)