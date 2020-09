Doppia gaffe per la giornalista del Tg1 Susanna Lemma sul ministro della Salute Speranza e la Mostra del Cinema di Venezia. Ironia social

Doppia gaffe per la giornalista del Tg1 Susanna Lemma: prima definisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, “il ministro della Speranza Salute”. E in un’altra edizione del giornale di Rai 1 inciampa sulla edizione della Mostra del cinema di Venezia.

I due momenti sono stati rilanciati su Twitter, collezionando l’ironia degli utenti. Soprattutto per la gaffe sul nome del ministro della Salute, molti sono stati i commenti social.

I commenti social

Qualcuno ha scritto: “I giornalisti rai sono alquanto stressi evidentemente”, e qualcun altro ha aggiunto: “Il ministro della speranza-salute vi saluta”. E ancora: “Prossima edizione intorno alle 23 e 40 circaa… ehm le 23 e 40 circa circa… scusate 23 e 40 circa crxs… Bbbuona proseguimento di serata”.

Ma c’è anche chi ha difeso la giornalista: “Io farei di peggio. La mattina al più grugnisco”, ha scritto un utente. E ancora: “C’è da volerle bene”, e “Io ho grande stima per lei”.

La giornalista Susanna Lemma era stata già in passato protagonista di un lapsus in collegamento durante le elezioni regionali. Aveva parlato di “elezioni regionali in Reggio Emilia e Calabria”, anziché in Emilia Romagna e Calabria. Gaffe che naturalmente non era sfuggita a Striscia La Notizia. (Fonti: Twitter, Instagram, Tg1)