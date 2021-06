Susanna Proietti chi è la figlia di Gigi Proietti: età, marito, figli, vita privata, carriera come scenografa

Susanna Proietti chi è la figlia di Gigi Proietti: età, marito, carriera come scenografa, Instagram, Globe Theatre. Insieme alla sorella Carlotta, Susanna è ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Susanna Proietti

Susanna Proietti è nata nel 1978 a Roma ed ha 42 anni. La data esatta di nascita e il segno zodiacale non sono noti. Anche la sua altezza non è nota. E’ nata dall’amore tra papà Gigi e Sagitta Alter. I due non si sposarono mai, ma ebbero due figlie. La sorella minore si chiama Carlotta, ha 40 anni e fa l’attrice.

Fidanzato e figli: la vita privata di Susanna Proietti

Anche sul fidanzato non si hanno informazioni. Susanna non ha figli. Come la sorella ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo e lavora come costumista e scenografa, anche se qualche volta è salita sul palco accanto al padre (l’ultima volta è stato nel varietà “Cavalli di battaglia” andato in onda su Rai 1).

Susanna Proietti e il rapporto col padre

Susanna Proietti e il rapporto con il padre. In un’intervista con il Corriere della Sera, Susanna ha raccontato: “I miei primi ricordi sono tutti uguali: io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano”.

“Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia davvero normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista, che volevano l’autografo”.

Anche in vacanza, la famiglia Proietti è stata più volte infastidita da fan dell’attore. Sempre al Corriere, Susanna ha ricordato una vacanza in Egitto: “Quando siamo noi quattro ci divertiamo molto, amiamo prenderci in giro, scherzare. Mio padre fa una battuta dietro l’altra. Poi ama disegnare, fa vignette e caricature. Allora si divertì a riempire un quaderno mio e di Carlotta: Tutankhamon divenne Tutancamion o Tutancarmen”.