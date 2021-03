Svegliati amore mio dove è stato girato: location miniserie fiction Canale 5, cast e trama prima puntata

Svegliati amore mio, dove è stata girato la miniserie per la tv di Canale 5 con Sabrina Ferilli? C’è grande attesa per la nuova fiction, in onda da mercoledì 24 marzo sul canale Mediaset. Di certo Svegliati amore mio è ambientata in un luogo del Sud Italia. Un luogo imprecisato.

Svegliati amore mio prima stagione: dove è stato girato

Le tre puntate che compongono la prima stagione di Svegliati amore mio sono state girate in diversi comuni del Lazio. Sicuramente a Roma, Ostia e Colleferro. Inizalmente tra le location delle riprese avrebbe dovuto esserci la Puglia. Ma le restrizioni per l’emergenza sanitaria Covid hanno fatto sì che le riprese restassero all’interno dei confini del Lazio. Le riprese sono iniziate l’11 settembre 2020 e si sono concluse a inizio dicembre 2020

Svegliati amore mio: curiosità sul titolo

Prima di assumere il titolo definitivo Svegliati amore mio, la fiction era stata intitolata in altri modi. Cuore d’acciaio, L’acciaio nel cuore e La donna del vento.

Svegliati amore mio: la trama

La miniserie narra la storia di Nanà, la cui vita cambia per sempre quando sua figlia Sara si ammala improvvisamente di leucemia. La scoperta di altri casi simili le fa intuire che la causa risiede nelle polveri sottili emesse dalla Ghisal, un’acciaieria dove suo marito Sergio lavora da vent’anni. Affiancata dal giornalista Stefano, Nanà si batte affinché la verità venga a galla, coinvolgendo prima le altre madri e poi tutta la comunità.

Svegliati amore mio: il cast completo

Sabrina Ferilli – Nanà Santoro

Ettore Bassi – Sergio Santoro

Massimo Popolizio – Ettore Tagliabue

Francesco Arca – Mimmo Giuliani

Veruska Rossi – Manuela Placido

Francesco Venditti – Stefano Roversi

Enzo Casertano – Dini

Iaia Forte – Ramona

Emanuele Salce – Commissario Caputo

Fabrizio Sabatucci – Pietro

Paolo Giommarelli – Paolo Torelli

Caterina Sbaraglia – Sara Santoro

Catena Fiorello – Gianna

Antonio Avella – Lorenzo

Luciana Zanella – Luisa

Francesca Antonelli – Maddalena

Manuel D’Amario – Antonio

Bruno Torrisi – Vanni

Andrea Napoleoni – Carlo

Maria Vittoria Casarotti Todeschini – Rosi

Alice Venditti – Francesca.

Svegliati amore mio dove vederlo e orario: diretta tv e streaming

La prima puntata di Svegliati amore mio andrà in onda in diretta tv su Canale 5, martedì 24 marzo alle ore 21.20 circa. La puntata sarà trasmessa anche in diretta streaming su Mediaset Play.