Sveva Casati Modignani chi è: età, vero nome, marito, figli, vita privata, carriera, biografia, il nuovo libro

Sveva Casati Modignani. La scrittrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno alle 14 e condotto da Serena Bortone.

Dove è nata, età, vero nome e biografia di Sveva Casati Modignani

Bice Cairati è il vero nome di Sveva Casati Modignani. La scrittrice è nata il 13 luglio del 1938 a Milano. Ha 84 anni ed è del segno zodiacale del Cancro.

Dietro questo pseudonimo si nasconde anche il marito Nullo Cantaroni che ha lavorato insieme a Bice in tre romanzi, prima di ritirarsi a causa del morbo di Parkinson. Dopo la morte del marito, ha continuato ad usare il suo pseudonimo diventando la scrittrice di narrativa rosa più famosa e venduta non solo in Italia.

Marito, figli e la vita privata di Sveva Casati Modignani Sveva Casati Modignani, si è sposata nel 1971 con Nullo Cantaroni. L’uomo è deceduto nel 2004. Una storia d’amore importante la loro, da cui è nato anche un figlio di nome Nicola. La carriera di Sveva Casati Modignani

Figlia di un commerciante che la indirizza sin dall’infanzia alla lettura, Bice Cairati ha il suo primo impiego come segretaria in un ufficio di rappresentanza commerciale di birre, dopo aver lasciato l’università in cui studiava Lingue.

Lavora poi con Carlo Cardazzo nella sua Galleria del Naviglio, quindi diventa giornalista pubblicista nel 1965, collaborando al quotidiano del pomeriggio di Milano, La Notte, diretto da Nino Nutrizio. lavora poi a Lo specchio.

Il primo libro pubblicato con lo pseudonimo Sveva Casati Modignani con cui comincia la sua fortunatissima produzione nell’ambito della narrativa rosa è datato 1981, Anna dagli occhi verdi. Tra i suoi successi editoriali ci sono: Il barone, Saulina, Stelle cadenti, Lezioni di tango, Qualcosa di buono, La moglie magica, Rosso Corallo e tanti altri. L’amore fa miracoli è andato subito in testa alle classifiche nell’autunno del 2021.

Il mercante di sogni

Sveva sarà in studio per presentare il suo ultimo libro. Si tratta de Il Mercante di sogni: il libro esce oggi, martedì 4 ottobre, per Sperling & Kupfer. Il libro viene presentato così: “L’appassionante storia di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere fino in fondo un’esistenza travolgente”.