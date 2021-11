Sveva Casati Modignani chi è, età, vero nome, marito, figli, vita privata, libri, carriera e biografia

Chi è Sveva Casati Modignani: età, vero nome, marito, figli, vita privata, libri, carriera e biografia della scrittrice oggi, 12 novembre, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1.

Dove è nata, età, vero nome e biografia di Sveva Casati Modignani

Bice Cairati, il vero nome di Sveva Casati Modignani, è nata il 13 luglio del 1938 (età 83 anni), a Milano. Dietro questo pseudonimo si nasconde anche il marito Nullo Cantaroni, che ha lavorato insieme a Bice in tre romanzi, prima di ritirarsi a causa del morbo di Parkinson. Dopo la morte del marito, ha continuato ad usare il suo pseudonimo diventando la scrittrice di narrativa rosa più famosa e venduta non solo in Italia.

All’inizio della sua carriera ha lavorato come giornalista presso le redazioni de la Notte e Lo specchio. Il primo libro pubblicato con lo pseudonimo Sveva Casati Modignani con cui comincia la sua fortunatissima produzione nell’ambito della narrativa rosa è datato 1981, Anna dagli occhi verdi. Tra i suoi successi editoriali ci sono: Il barone, Saulina, Stelle cadenti, Lezioni di tango, Qualcosa di buono, La moglie magica, Rosso Corallo e tanti altri. Il suo ultimo romanzo L’amore fa miracoli è andato subito in testa alle classifiche nell’autunno del 2021.

Marito, figli e la vita privata di Sveva Casati Modignani

Sveva Casati Modignani si è sposata nel 1971 con Nullo Cantaroni. Una storia d’amore importante da cui è nato anche un figlio di nome Nicola. L’uomo è deceduto nel 2004, dopo che da molti anni soffriva del morbo di Parkinson. Il marito ha contribuito alla scrittura di tre romanzi prima di ritirarsi, e la moglie ha proseguito per tutto il restante tempo usando lo stesso pseudonimo.