Sweet Tooth, su Netflix sbarca a giugno una serie molto attesa tratta dal fumetto di Jeff Lemire prodotta da Robert Downey Jr. Sweet Tooth è tratto dal celebre fumetto pubblicato da DC Comics. I suoi produttori esecutuvi sono Susan Downey e Robert Downey Jr. la serie sarà disponibile a partire dal 4 giugno. Oggi è stato diffuso il primo trailer ufficiale.

Di cosa tratta la serie Netflix Sweet Tooth

La serie racconta la storia di un bambino metà umano e metà cervo e di un viandante. I due intrapendono insieme un’avventura straordinaria insieme.

Il cast di Sweet Tooth

Nel cast della serie ci sono Christian Convery (Beautiful Boy, Tiger Rising, Non si scherza col fuoco), Nonso Anozie (The Laundromat, Zoo, Trono di Spade), Adeel Akhtar (I miserabili – la serie, Vittoria & Abdul, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare), Will Forte (The Last Man on Earth, Saturday Night Live). James Brolin (Life in Pieces, Amityville Horror, Westworld) sarà la voce narrante nel doppiaggio che andrà nei Paesi di lingua anglofona.

Produttori, showrunner e regista

Tra gli showrunner (coloro che curano tutti gli aspetti della serie, anche la parte che tratta con l’emittente televisiva ndr) ci sono Jim Mickle (Hap and Leonard, All’ombra della luna, Cold In July), che è anche il regista e Beth Schwartz (Arrow, DC’s Legends of Tomorrow). Tra i produttori esecutivi figura anche l’attore Robert Downey Jr.

Cos’è Sweet Tooth

Sweet Tooth è stato realizzato dall’etichetta Vertigo di DC Comics tra il 2009 e il 2013. È scritta e disegnata da uno dei più importanti fumettisti contemporanei, il canadese Jeff Lemire che ha lavorato anche per la Marvel.

Lemire, proprio in contemporanea con l’annuncio di Netflix ha fatto sapere che tornerà a lavorare al fumetto. Su Twitter alcune tavole in lavorazione. Non si conosce però almeno per il momento la data di pubblicazione ne ulteriori altri particolari.