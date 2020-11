Sydne Rome: “Il mio volto è cambiato dopo un incidente. Mi è esploso l’airbag in faccia, la pelle del viso…”

Sydne Rome racconta l’incidente in seguito al quale ha rischiato di restare paralizzata. “Mi è esploso l’airbag in faccia, mi hanno ricucito la pelle”.

Sydne Rome, ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato dell’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. Il tutto è accaduto ormai anni fa quando era in auto con la famiglia.

La Rome ha raccontato di essersi accorta del mal funzionamento dell’auto che non prendeva da tre anni. In un attimo è andata fuori strada rischiando di perdere la vita insieme alla figlia: “Non funzionava nulla, stavo andando a cinque all’ora, sono andata fuori strada e mi è esploso l’airbag in faccia”, ha raccontato. Fu un impatto violento in seguito al quale ha rischiato di restare paralizzata.

L’attrice fu trasportata in ospedale dove i medici le hanno dovuto ricucire la pelle del viso. “Sono andata in ospedale, mi hanno ricucito la pelle e non si sono accorti che c’erano i muscoli facciali e quella parte della faccia dopo un po’ si è paralizzata e quindi 10 anni fa ho fatto una fisioterapia ed oggi sto un po’ meglio”.

Grazie alla fisioterapia, Sydne Rome ha riacquistato la mobilità dei muscoli. Un incidente che però ha cambiato per sempre il suo aspetto: “Faccio fatica a riconoscere il mio volto negli scatti a causa del cambiamento subito dopo l’incidente“. (fonte Oggi è un altro giorno)