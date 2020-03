ROMA – Sylvie Lubamba contro Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, showgirl reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ospite di Domenica Live, su Canale Cinque, Lubamba ha dichiarato di avere avuto una relazione con Delle Piane: “Con i miei trascorsi giudiziari, molti pensano che io sono propensa a dire bugie. Ho sempre raccontato la verità. Non mi va di prendere in giro il pubblico. Io ho conosciuto Pietro Le Piane (questo il vero nome dell’attore, ndr) nell’estate del 2006 – ha raccontato Lubamba – . Quell’anno, mio padre è morto. Mi presentò i suoi genitori, due persone deliziose, e il fratello: una famiglia accogliente, non posso dire altrettanto di Pietro. Non fu una “storiella” come dice lui, mi presentò i genitori che mi accolsero come una figlia. Se è una storiella non mi porti nella casa al mare di famiglia, presentandomi come la sua ragazza. Dormivamo insieme. Ero la nuova fidanzata, praticamente. Ci siamo conosciuti a luglio e la relazione è finita quando è morto mio padre, a ottobre”.

Ma Lubamba ha parlato anche di presunte violenze: “Io non ho mentito, lui parla sapendo di mentire. Il signor Le Piane mi ha messo le mani addosso in un paio di occasioni. La prima volta mi ha tirato una forte sberla, procurandomi un gonfiore tra il labbro superiore e il naso. Io condivisi questo momento molto brutto con due amici in comune che mi hanno creduta e che mi hanno anche detto che non ero la prima a subire episodi di violenza da parte di Pietro. È successo durante una lite. Mi ha tirato la sberla a casa sua a Roma. Io non sono uscita da casa sua per due-tre giorni, perché mi sentivo a disagio. Nel frattempo lui mi ha curata, mi ha chiesto scusa ed era sinceramente pentito. Io ho pensato a un episodio isolato e l’ho perdonato. Poi, purtroppo, è successo una seconda volta, a Caserta, l’ho portato a una festa di compleanno di un mio amico imprenditore che, non so se a torto o a ragione, nel salutarmi mi ha dato un veloce bacio a stampo. Pietro l’ha presa come una mancanza di rispetto e sono volati schiaffi e botte. Nel tragitto dalla location della festa fino all’albergo camminavamo a piedi, mi ha menata più volte dicendomi: ‘Non permetterti di fargli fare queste figuracce’. Io gli ho chiesto scusa, mi sono presa le botte e lui si è scusato ulteriormente, con gli occhi lucidi. Anche in quell’occasione, ho sorvolato. Poi non è più successo”.

Lubamba ha anche parlato del qui pro quo sul cognome dell’attore, che nega di aver mai voluto simulare una parentela con Carlo Delle Piane: “Mi è stato presentato come Pietro Delle Piane, parente del grande maestro Carlo Delle Piane, e lui ha confermato. Mi venne detto che era uno zio alla lontana. Lui mi disse che non aveva mai chiesto aiuto allo zio”, ha detto Sylvie, che ha anche parlato delle foto che immortalano Delle Piane e Fiore Argento: “Vorrei fare un appello ad Antonella Elia, di stare molto attenta, lui ha organizzato paparazzate anche con altre donne dello spettacolo. So i nomi ma preferisco che siano loro ad uscire allo scoperto: sono un’attrice napoletana molto famosa e una giornalista del Tg2. Visti i precedenti io penso che stia con lei per visibilità. Io mi auguro che sia cambiato”. (Fonte: Domenica In)