Syria, chi è la cantante: marito, età, figli, nome vero, canzoni dell’ospite di Oggi è un Altro giorno

Syria sarà ospite di Oggi è un Altro Giorno. Chi è Syria, la cantante italiana che negli ultimi giorni sta tornando a far parlare di sè? Innanzitutto va detto che ha avuto l’apice del successo a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila. Poi si è dedicata anche alla famiglia. Ne parlerà con Serena Bortone, su Rai 1, nel programma che inizia alle 14 circa.

Negli ultimi giorni Syria ha fatto parlare di sé per alcuni flash mob in giro per l’Italia. Uno nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano e uno allo statio Olimpico di Roma prima di Lazio-Cagliari.

Syria chi è: età, nome vero, marito, figli, altezza

Syria, conosciuta anche come Airys è lo pseudonimo di Cecilia Syria Cipressi. La cantante è nata a Roma il 26 febbraio 1977. E’ dunque del segno dei Pesci. E’ alta circa 1 metro e 73 centimetri.

Syria è sposata con Pier Paolo Peroni, produttore discografico e dirigente d’azienda. La coppia ha avuto due figli: Alice, nata nel 2001, e Romeo, nato nel 2012.

Syria: carriera e canzoni più famose

La carriera musicale di Syria parte nel 1995, quando vince a Sanremo giovani grazie alla cover della canzone Sei bellissima di Loredana Berté e si guadagna la partecipazione al Festival dell’anno successivo. E’ un trionfo, perché Non ci sto si aggiudica il primo posto nella categoria Giovani.

Nel 1997 è ancora protagonista all’Ariston, questa volta tra i big. Il brano Sei tu chiude al terzo posto ma le consente di vincere il Telegatto di Vota la voce, a pari merito con Carmen Consoli. Negli anni a venire, Syria si è affermata come uno dei migliori profili femminili della musica italiana. Ha pubblicato 10 album e per lei hanno scritto, tra gli altri, Gianna Nannini, Jovanotti, Tiziano Ferro e Giorgia.

Tra le canzoni più famose di Syria ci sono: Non ci sto, Sei tu, Se t’amo o No, L’amore è, Fantasticamente amore, Chissà, Riflesso, Non sono, Se Tu non sei con me, Alice nel Paese delle Meraviglie, Mulan, Cento Giorni.