Tagadà oggi non va in onda. Il tweet dell’account ufficiale: “Per permettere i dovuti controlli sanitari”

Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella, oggi, venerdì 12 novembre, non andrà in onda. Il programma non andrà in onda per, recita un tweet dall’account ufficiale del programma, “permettere i dovuti controlli sanitari”.

Insomma: probabilmente qualcuno all’interno del programma di La7 sarà risultato positivo. Comunque ancora niente di ufficiale. Sicuramente nelle prossime ore La7 chiarirà tutto con qualche comunicazione ufficiale.

Possibile caso di Covid?

“Stando alle nostre fonti – scrive il sito specializzato Tv Blog – è stato riscontrato un caso sospetto nei consueti controlli anti-contagio per il Covid-19: nessuna positività accertata, ma proprio per evitare inutili rischi, la rete ha deciso di sospendere la trasmissione e di rimandare tutti a casa, sia tecnici sia redazione, in attesa di ulteriori controlli e in via del tutto precauzionale”.

I precedenti

Non è la prima volta che il programma condotto da Tiziana Panella salta per colpa del coronavirus.

“In questo anno e mezzo di pandemia, infatti, il programma – ricorda sempre TvBlog – ha dovuto più volte affrontare quarantene precauzionali anche dei conduttori e ha dovuto più volte ricorrere alla conduzione a distanza. L’ultimo caso risale allo scorso 25 ottobre quando sia Tiziana Panella che Alessio Orsingher dovettero restare a casa per esigenze di quarantena: in quell’occasione in studio arrivò Luca Sappino”.