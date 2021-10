Tagadà, Tiziana Panella (in una foto Ansa d’archivio) conduce da casa, in studio non c’è nemmeno Alessio Orsingher: ecco cosa è successo

Tagadà, Tiziana Panella conduce da casa da un paio di giorni. In studio non c’è nemmeno Alessio Orsingher. Il programma di approfondimento pomeridiano de La7, per qualche giorno non vedrà in studio la presenza della conduttrice Tiziana Panella e del co-conduttore Alessio Orsingher. La Panella si collega da casa con Luca Sappino. Il motivo è legato al Covid: sia la Panella sia Olsingher sono infatti entrati in contatto con un positivo.

Tagadà, Tiziana Panella e Alessio Orsingher in quarantena

A spiegare l’accaduto è la stessa Panella: “Conduzione questa settimana, per qualche giorno, da casa. Questo perché sia io che Alessio in studio siamo venuti a contatto con una persona positiva. Stiamo bene: sto bene, Alessio sta bene, ma per prudenza e per rispetto delle regole siamo a casa. Per cui il prode Sappino si occupa dello studio, per altro con grandi qualità, quindi direi che siamo in mani più che sicure”.

Tiziana Panella in quarantena già lo scorso febbraio

E non è la prima volta che Tiziana Panella lascia lo studio per mettersi in quarantena. Era accaduto già lo scorso febbraio.

In quell’occasione però, in studio era rimasto Alessio Orsingher affiancato anche in quel caso da Sappino. Anche in questo caso, la Panella da casa aveva precisato: “Sto bene, è solo una misura precauzionale”.