Tiziana Panella conduce da casa: accade nella puntata di giovedì 25 febbraio a Tagadà, in onda su La7. La conduttrice è in quarantena fiduciaria ed è apparsa in video in collegamento da casa. “Sto bene, è solo una misura precauzionale”, ha precisato. In studio a fare le sue veci c’è il suo braccio destro, Alessio Orsingher affiancato da Luca Sappino.

“È successo anche a noi, improvvisamente sono dall’altra parte della telecamera – ha esordito Panella dal suo salotto di casa – perché così è richiesto dalle normative e a noi piace rispettare le regole altrimenti non si poteva fare”.

“Un paio di riflessioni voglio farle subito – ha continuato – intanto voglio ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati che mi hanno chiesto cosa fosse successo: sto bene, la quarantena è solo una misura precauzionale. L’altra riflessione: è oggettivamente facile entrare in contatto con una persona positiva al Covid. E’ facile anche per coloro che sono molto prudenti”.

“Noi l’abbiamo sempre detto – conclude – durante la trasmissione e io lo ribadisco avendolo sperimentato sulla mia pelle. Bisogna fare molta attenzione e talvolta quella che ci mettiamo non è abbastanza”.

Tiziana Panella, il siparietto con Alessio Orsingher

La novità è stata anche occasione di un divertente siparietto tra Tiziana Panella e Alessio Orsingher. “Oggi non mi correggerai”, ha scherzato lui.

Quindi la conduttrice ha spiegato come la nuova formula del programma a distanza: “Cercherò di tenervi compagnia a distanza, più che altro vi controllo te e Sappino”.

Orsingher ha provato a canzonarla: “Secondo me la vera notizia è che sei riuscita a mettere in piedi un collegamento con un supporto digitale, secondo me c’è lo zampino di Lucia”. La conduttrice incassa con la solita ironia e ride.