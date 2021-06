Tahnee Rodriguez chi è: età, compagno, vita privata, canzoni, carriera, Propaganda Live, The Voice

Tahnee Rodriguez, chi è: età, compagno, vita privata della cantante ospite anche questa sera a Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7.

Dove e quando è nata Tahnee Rodriguez: età e biografia

Tahnee Rodriguez è nata a Roma nel 1987. La data esatta non la conosciamo. Quello che sappiamo di lei è il fatto che si tratta di connubio di culture: sua mamma è argentina, suo papà ruandese. A Roma è cresciuta in zona piazza Barberini, nel cuore della Capitale e a due passi da via Veneto. A 19 anni ha però voluto andar via di casa per sperimentare la vita in altri quartieri.

Fidanzato e figli: la vita privata di Tahnee Rodriguez

Su un eventuale fidanzato di Tahnee non si hanno informazioni. Una cosa è però certa: la Rodriguez non ha figli.

La carriera musicale

All’età di 20 anni, Tahnee ha iniziato ad esibirsi in diversi gruppi, privilegiando le cover di alcune canzoni soul, R&B e Raggae. Poi alla passione per la musica Soul si è affiancata anche quella per la musica latino-americana.

La carriera televisiva e radiofonica

Tahnee la conosciamo per la sua presenza nel programma Propaganda Live su La7. La ragazzza ha partecipato anche adi “The Voice of Italy 2019″ lasciando senza parole Elettra Lamborghini durante le Blind Audition.

Alle Blind Audition presentò il brano No Diggity dei Blackstreet, la sua canzone più famosa, e scelse di entrare nel team di Elettra Lamborghini. Dopo l’esperienza nel talent show, è partita in tour con Elodie.

Tahnee ha partecipato anche a “Radio Due Social Club” su RaiRadio2. Ha raccontato di essersi appassionata sin da bambina alla musica grazie a una baby sitter originaria di Benevento. Questa giovane donna cantava tutto il giorno e notò le doti vocali della bambina, tanto da iscriverla personalmente a un piccolo festival.

Tra i suoi punti di riferimento, ci sono tante voci del panorama soul e R&B tra cui Alicia Keys, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Billie Holiday. Ama anche moltissimo il reggae e Bob Marley.