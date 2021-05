Tahnee Rodriguez chi è, età, vita privata, canzoni, The Voice of Italy, Radio 2, carriera e biografia

Chi è Tahnee Rodriguez: età, vita privata, canzoni, The Voice of Italy, Radio 2, carriera e biografia della cantante ospite questa sera, 21 maggio, a Propaganda Live, in onda dalle 21:15 su La7.

Dove e quando è nata, età, biografia e carriera di Tahnee Rodriguez

Tahnee Rodriguez è nata nel 1987 a Roma (età 34 anni). E’ figlia di una donna argentina e di un papà ruandese. E’ cresciuta a piazza Barberini, nel cuore della Capitale. A 19 anni ha però voluto andar via di casa per sperimentare la vita in altri quartieri.

La giovane ha raccontato di essersi appassionata sin da bambina alla musica grazie a una baby sitter di Benevento. Concorrente di “The Voice of Italy 2019”, si è presentata alle Blind Audition con il brano No Diggity dei Blackstreet e ha scelto di entrare nel team di Elettra Lamborghini. Dopo l’esperienza nel talent show, è partita in tour con Elodie, come corista. La conosciamo per aver cantato nei programmi Propaganda Live su La7, dove si è esibita anche nella puntata speciale del 31 dicembre 2020, e su Radio 2 Social Club.

Su Instagram è molto attiva. Tra i suoi punti di riferimento, ci sono tante voci del panorama soul e R&B tra cui Alicia Keys, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Billie Holiday.

Vita privata di Tahnee Rodriguez

Della sua vita privata si conosce molto poco ed è quindi impossibile stabilire se sia single o fidanzata.