Tale e Quale Show, Carlo Conti sta meglio e presenterà da casa

Nono e penultimo appuntamento con ‘Tale e Quale Show’, il varietà di Rai1 in onda venerdì 13 novembre alle 21.25.

Sarà Carlo Conti a presentare la serata di Tale e Quale Show, collegandosi nuovamente dalla propria abitazione.

Le condizioni di salute del conduttore, dopo la positività al Covid-19, sono migliorate e dunque gli permettono di tornare al timone del programma anche se da remoto.

La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli, sarà affiancata in questa puntata dall’attrice Elena Sofia Ricci, giurata d’eccezione.

Gli abbinamenti di questa semifinale: Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.

Al termine della puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali del Torneo, porterà poi la prossima settimana all’elezione del vincitore finale di questa edizione. 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, da quattro tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno inviare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno mandate in onda. (Fonte: RaiPlay)