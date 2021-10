Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio ironizza sull’amica Alba Parietti in un’intervista al settimanale Diva e Donna: “Alba Parietti è stonata e non sa cantare, non possiamo non dirlo”.

Cristiano Malgioglio, alla giornalista di Diva e Donna che gli chiedeva se fosse diventato, in questi mesi, più cattivo, ha spiegato che Alba Parietti “è stonata”.

“E’ il suo bersaglio preferito nella trasmissione di Carlo Conti” ha chiesto la giornalista. E Cristiano Malgioglio ha riconosciuto il fatto di essere particolarmente cattivo a Tale e Quale Show rispetto ai suoi colleghi, aggiungendo di pensare che però su Alba Parietti non si possa far finta di niente. A suo modo di pensare (i due fra l’altro sono grandi amici) la Parietti non sa proprio cantare.

Malgioglio: “Alba ha saputo mettersi in gioco”

Malgioglio riconosce però ad Alba Parietti che “ha saputo mettersi in gioco e sa stare al gioco”. A quanto pare infatti, Alba è molto apprezzata anche dal pubblico da casa che le riconosce questa sua capacità.

In una puntata di Tale e quale show, Alba Parietti ha fatto un’imitazione trash di Damiano dei Maneskin che è diventata virale in poco tempo. Durante invece l’imitazione di Amanda Lear che canta “Tomorrow”, Cristiano ha ironizzato pesantemente mostrando un mega lucchetto che andrebbe messo per chiudere la gabbia da cui è uscita la Parietti vestita con una tuta leopardata.