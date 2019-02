ROMA – Emanuela Aureli è nota al grande pubblico come imitatrice e coach di Tale e Quale Show. Qualche giorno fa, la donna temuto per il figlio Giulio che ha seriamente rischiato di morire. Ora la Aureli può tirare un sospiro di sollievo, dato che suo figlio è fuori pericolo.

Tutto è cominciato con una brutta febbre che ha impedito, al bambino, di mangiare per giorni. Per questa ragione, e dopo una notte di apprensione in cui il piccolo respirava in maniera molto affaticata, l’Aureli e suo marito lo hanno portato urgentemente all’ospedale, il policlinico Umberto I di Roma. Giunti in ospedale, i medici hanno ricoverato d’urgenza il piccolo per una polmonite bilaterale.

Emanuela Aureli ha affermato che se non lo avesse portato in ospedale, probabilmente il piccolo Giulio non ce l’avrebbe fatta.

La donna ha raccontato l’accaduto al settimanale Nuovo. Parlando del figlio, la cui nascita è stata l’emozione più forte della sua vita, lo ha descritto come un bimbo molto vivace che ama giocare insieme alla madre e al padre. Lei però, si dice una mamma molto apprensiva, specialmente dopo quanto accaduto nei giorni scorsi.