Tale e Quale Show, Lidia Schillaci vince la puntata con Beyoncé in Listen VIDEO

Tale e Quale show, vince la puntata Lidia Schillaci con Beyoncé in Listen: podio a sorpresa, Pago quarto

Lidia Schillaci ha trionfato nei panni di Beyoncé a Tale e Quale Show. Una diva: così è apparsa la cantante palermitana in tutta la sua bellezza, era “tale e quale” nella star americana: abito bianco, con lo scollo a forma di cuore, una gonna ampia e lunghi capelli biondi.

Interprete di un brano stupendo ma anche difficile “Listen” eseguito in un perfetto inglese, Lidia ha commosso tutti, ha ottenuto un lungo applauso da parte di Carlo Conti e la standing ovation dei giudici letteralmente sbalorditi dalla sua classe oltre che dalla sua eleganza. L’anno scorso aveva incantato con Lady Gaga.

La Schillaci ha conquistato la giuria e ha battuto con un certo distacco anche altri concorrenti molto accreditati, su tutti Pago (giunto quarto) che si era esibito in una perfetta imitazione di Massimo Ranieri in Se bruciasse la città. Secondo Virginio con Ed Sheeran e terzo Agostino Penna con Phil Collins.

Tale Quale Show trionfa negli ascolti

La penultima puntata dello show di Rai1 ha visto il ritorno alla conduzione da casa di Carlo Conti leader degli ascolti, sempre imbattuto il venerdì sera con il 4.187.000 spettatori (18,67% di share) e anche in sovrapposizione con il 18,83% per Tale e Quale Show e il 16,16 per il Grande Fratello. (fonte Ufficio stampa)