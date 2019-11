ROMA – Tale e Quale Show si è concluso venerdì 22 novembre con la vittoria di Antonio Mezzancella e ha confermato il successo di tutta la stagione. Ma non sono mancati i colpi di scena.

Vanessa Incontrata, insieme a Gigi D’Alessio e Antonella Clerici tra gli ospiti della serata che ha visto esibirsi concorrenti non famosi, ha fatto parte della giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Lei e Antonella Clerici hanno incantato il pubblico. E soprattutto la bella attrice spagnola, con il suo immancabile sorriso e la sua bellezza solare, ha rispedito al mittente tutti i commenti e le critiche sulle sue forme dolci.

Il programma condotto da Carlo Conti si è confermato leader del prime-time del venerdì sera, registrando in questa stagione quasi un milione e mezzo di visualizzazioni dei contenuti su RaiPlay ed ascolti per oltre il 22 di share, a cui si aggiunge l’ascolto medio di oltre l’1 per la replica su Rai Premium. (Fonte: Tale e Quale Show)