ROMA – Il contratto che lo lega alla Rai sta per scadere: il 7 giugno è la data clou. Ma lui, Carlo Conti, si dice sereno: “Stiamo facendo serenamente una trattativa e come sempre sono sicuro che troveremo un punto di incontro. Se c’è la volontà da tutte e due le parti, la soluzione si trova, d’altronde perché interrompere un matrimonio che funziona bene? E poi le dico che abbiamo già cominciato a fare i provini per preparare una bella edizione di Tale e Quale Show a settembre”, ha detto il conduttore toscano a Stefania Zizzari di Tv Sorrisi e Canzoni.

C’è invece un altro programma dal quale Conti si tira fuori: il Festival di Sanremo. “Non ci penso proprio. Ho fatto tre anni di Festival, è andata bene e non so fra quanto tempo ci tornerò, e se ci tornerò. Sanremo non l’ho mai rincorso. E se mai dovesse essere, non sarà adesso perché è troppo presto, sono passati solo due anni. Poi, come disse un mio illustre concittadino, ‘di doman non c’è certezza’… (…) E’ impensabile fare la direzione artistica con la conduzione di un collega o di una collega. Diverso è se ci fosse un’idea dietro, come magari la conduzione corale di un gruppo di conduttori giovani, oppure di cantanti o sportivi, allora in quel caso sarebbe utile la direzione artistica di qualcuno con esperienza che tiri le fila”. (Fonte: Tv, Sorrisi e Canzoni)