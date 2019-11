ROMA – Nono e decisivo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nella puntata di domani, venerdì 8 novembre, sarà decretato il vincitore della gara. Lo show andrà in onda in diretta dalle 21.25 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

A contendersi l’ambito titolo, i 12 artisti pronti a giocarsi le carte a disposizione per conquistare gli ultimi punti in palio. Come sempre, saranno chiamati a “entrare” nei panni dei grandi big della musica nazionale e internazionale, cantando in diretta e con voce dal vivo. Sarà una puntata adrenalinica: la classifica generale parla di una distanza davvero minima tra i vari “contendenti”.

In prima posizione c’è Antonio Mezzancella, seguito da Lidia Schillaci (vincitrice venerdì scorso grazie a un’eccellente interpretazione di Edith Piaf), Francesco Monte, Roberta Bonanno, Agostino Penna, Alessandra Drusian, Jessica Morlacchi, Giovanni Vernia, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Vladimir Luxuria e Massimo Di Cataldo.

Inoltre, i punti che saranno “distribuiti” nel corso della puntata saranno ancora di più: infatti, ai tre giurati fissi Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme si aggiungono, in veste di giudici d’eccezione, due tra i più grandi attori italiani: Gigi Proietti (già in passato giudice del programma) e Sergio Castellitto.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i 12 protagonisti: Agostino Penna sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” Whitney Houston, Jessica Morlacchi si metterà nei panni di Mariah Carey, Tiziana Rivale sarà Agnetha Fältskog degli Abba, Antonio Mezzancella si trasformerà in Marco Mengoni, Massimo Di Cataldo si immedesimerà in Johnny Dorelli, Giovanni Vernia onorerà il genio di Prince, Roberta Bonanno farà rivivere il “reuccio” Claudio Villa, Alessandra Drusian imiterà Marcella Bella e Vladimir Luxuria avrà le sembianze di Alberto Camerini.

Il campionissimo si aggiudicherà, oltre a una targa, 30mila euro che donerà a una Onlus benefica: in caso di ex aequo la cifra sarà divisa per i due o più artisti a pari merito.

Il 22 novembre per il decimo e ultimo appuntamento con il varietà andrà in onda una puntata speciale di “Tali e Quali”, che vedrà sul palco i migliori imitatori “non professionisti”, scelti tra tutti quelli che hanno inviato i loro video al sito o alla redazione del programma. Si esibiranno 12 “eccellenze” che, sempre dal vivo e davanti a una super-giuria, lotteranno con le loro imitazioni di cantanti famosi per conquistare il titolo di “Tali e Quali – Campione 2019”.

Tale e Quale Show è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it