ROMA – E’ Marco Carta il vincitore della finale delle finali di Tale e Quale Show: il cantante sardo ha vinto l’edizione 2017 del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, battendo tutti gli altri compagni di viaggio con la trasformazione in Steven Tyler, cantante degli Aerosmith.

Racconta Daniele Ceccherini su Tv Sorrisi e Canzoni:

I dodici partecipanti si impegnano al massimo, come sempre: la giuria assegna la vittoria nella puntata a Valeria Altobelli, una Loredana Bertè molto somigliante all’originale sia fisicamente sia nel timbro della voce ridotto all’essenziale per eseguire “Sei Bellissima”.

Il campione di questa settima edizione del talent è Marco Carta che in una forma non smagliante per via dell’influenza, con un look emaciato e un costume impellicciato, ha dato fondo a tutte le sue risorse vocali e interpretative per immedesimarsi in Steven Tyler, il frontman degli Aerosmith. Secondo Federico Angelucci che nella finale ha imitato Edoardo De Crescenzo mentre al terzo posto si piazza Filippo Bisciglia che ha chiuso la sua galleria di trasformazioni con Vasco Rossi.

Marco Carta vince 30.000 euro da devolvere in favore di una Onlus.