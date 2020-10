Pago nei panni di Bruce Springsteen ha vinto “Tale e Quale Show 2020” venerdì 23 ottobre. Volano gli ascolti per Carlo Conti

Pago è il vincitore della decima edizione di Tale e Quale Show, il programma campione d’ascolti condotto da Carlo Conti che ieri sera ha ottenuto il 19.11% di share conquistando 4.209.000 telespettatori, circa un milione in più rispetto alla concorrenza e nuovamente primo in sovrapposizione tra le 21:50 e le 24.09.

La finale

Tornando alla “finale”, il cantante sardo era “tale e quale” a Bruce Springsteen, scatenatissimo sulle note di ‘Dancing in the dark’.

Standing ovation per lui dal pubblico in studio e grande apprezzamento anche da parte dei giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dal quarto giudice Gabriele Cirilli.

E da venerdì prossimo al via il torneo dei Campioni.

Il programma

Alla presentazione di questa ultima edizione del programma, Conti aveva voluto precisare: “Tale e Quale Show non è un talent, non è un reality ma è un varietà. Qui ci sono protagonisti, non concorrenti, ognuno di loro dedica una settimana intera per portare in scena una mascherina… pardon, volevo dire maschera! Quest’anno, i nostri truccatori e i nostri parrucchieri dovranno trascorrere ore e ore praticamente in tenuta stagna… E’ un’edizione particolare, il cast è fortissimo, i coach saranno sempre più agguerriti e professionali. Ci sarà il ritorno di Gabriele Cirilli: vi prego, non è uno scherzo il motivo di questo ritorno, è che l’ho sognato. E’ vero, tornava e faceva Orietta Berti. Dunque non è in gara, ma sarà qui ogni settimana”. (Fonte: Rai)