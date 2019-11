ROMA – Veronica Perseo ha emozionato tutti, giuria, pubblico in sala e pubblico a casa, con la sua esibizione nei panni di Lady Gaga a Tale e Quale Show venerdì 22 novembre.

Veronica ha interpretato Shallow, la canzone parte della colonna sonora del film A Star is born, diretto da Bradley Cooper ed interpretato dallo stesso Cooper e da Lady Gaga. Il brano era stato cantato da Lady Gaga in occasione degli Oscar al Dolby Theater di Los Angeles. Una performance così appassionata che aveva scatenato le voci di una possibile relazione tra la popstar italo-americana e l’attore, ex compagno di Irina Shayk.

Cagliaritana, di 24 anni, Veronica Perseo ha preso parte all’ultima puntata del varietà condotto da Carlo Conti, che ha visto ospiti personaggi non vip. Il programma si è confermato leader del prime-time del venerdì sera, registrando in questa stagione quasi un milione e mezzo di visualizzazioni dei contenuti su RaiPlay ed ascolti per oltre il 22 di share, a cui si aggiunge l’ascolto medio di oltre l’1 per la replica su Rai Premium. (Fonte: Tale e Quale Show)