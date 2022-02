Tananai chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera. Il cantante Tananai è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Sesso occasionale. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbrario su Rai1 dalle 20:50.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Tananai

Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, è nato a Milano l’8 maggio del 1995. Ha 26 anni. Fin da piccolo ha sempre mostrato un forte interesse per la musica e nel 2017 ha pubblicato per Universal Music un album di musica elettronica con lo pseudonimo di Not For Us. Ha poi cambiato stile dedicandosi prevalentemente alla scrittura di testi in italiano.

Instagram, curiosità, vita privata di Tananai

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia una ragazza o meno. E’ molto attivo sul suo profilo Instagram: tananaimusica.

Tra le ispirazioni del cantante ci sono i Linkin Park, i Verdena e Flume. Il suo nome d’arte è un nomignolo che gli ha dato suo nonno quando era piccolo.

La carriera di Tananai

Nel 2019 il cantante ha inciso diversi singoli come Volersi Male e Calcutta, e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo Piccoli Boati. Nel 2021 ha pubblicato il singolo Baby Goddamn, diventato virale su Spotify , seguito dai singoli Maleducazione e Le madri degli altri in collaborazione con Fedez.

Nello stesso anno pertecipa a Sanremo Giovani con il brano Esagerata, piazzandosi al secondo posto. Nel 2022 è tra i concorrenti del Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale.