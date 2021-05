Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi età, altezza, fidanzata, canzone Las Vegas, figli, vita privata, il padre e la Maison Giorgio Armani, vero nome, biografia, Instagram e carriera del cantante. Tancredi è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Parlerà della sua recente esperienza ad Amici 20.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Tancredi Cantù Rajnoldi

Tancredi Cantù Rajnoldi è nato a Milano nel 2001 e ha 19 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Quando va in scena, è noto solamente con il nome di Tancredi. Come tutti i ragazzi della sua età, è molto attivo sui social network. Gode di ampio seguito su Instagram. Lo potete trovare al seguente nickname @tancred.i.

La fidanzata, i figli: vita privata di Tancredi Cantù Rajnoldi

Non abbiamo alcuna informazione sulla vita privata del cantante. Sappiamo che ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20 ed alla sua canzone Las Vegas. Per il resto non sappiamo se ha fidanzato ma non dovrebbe avere figli. E certamente non è sposato.

Il padre di Tancredi Cantù Rajnoldi e la Maison Giorgio Armani

Tutta la famiglia di Tancredi lavora nel mondo dell’arte. Tancredi è un cantante, la mamma Angela è attiva nel mondo della pittura ed il papà Alberto ricopre una carica molto importante nella Maison Giorgio Armani (è il direttore creativo).