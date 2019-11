Taylor Mega a 16 anni prima dei ritocchini, la FOTO su Instagram

ROMA – Taylor Mega non ha mai negato di essersi fatta vari ritocchini. La showgirl lo ammette tranquillamente e questo le va dato atto. Nel suo caso, sarebbe stato inutile negare visto che le punturine alle labbra e l’aumento del seno rifatto per ben due volte “perché il primo chirurgo aveva sbagliato l’intervento ed era diventato asimmetrico” sono abbastanza evidenti.

Ma com’era Taylor all’età di 16 anni? A svelarlo è lei stessa su Instagram. La ragazza oggi ha 25 anni e prima dei ritocchi era come mostrato ai suoi follower. La foto è stata pubblicata come risposta a tutti quelli che sui social mettono in dubbio i suoi occhi azzurri. “Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine” scrive Taylor nell’accompagnare lo scatto.

Fonte: Instagram