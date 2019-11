Taylor Mega bannata da Tik Tok: “Un mio video in bikini è stato considerato osceno”

ROMA – “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Niente di porco, non era osè. Tik Tok non capisce un ca**o”, con queste parole Taylor Mega ha svelato ai suoi fan di essere stata bannata dal nuovo social cinese. La Mega si è allora sfogata con i fan che si sono subito schierati dalla sua parte, trovando ingiusta la scelta del social di escludere i suoi contenuti.

Taylor Mega mostrava il suo corpo con addosso un semplice bikini, mentre usciva da una piscina. Dopo una serie di sguardi ammiccanti, e pose, il video si concludeva. Filmato bannato e censurato, e come motivazione, Tik Tok ha fatto sapere che tale tipo di video, in Cina, è ritenuto osceno e altamente diseducativo.

Secondo la modella 26enne, infatti, nel filmato bannato, non vi sarebbe nulla di così esageratamente scandaloso. Taylor Mega ha postato anche qualche secondo del video incriminato, con la didascalia “a grande richiesta”.

Fonte: INSTAGRAM.