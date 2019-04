ROMA – Taylor Mega è tornata a parlare della droga, del suo passato da tossicodipendente e del suo rapporto con Dio. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato sui social in cui ha spiegato come riuscì ad uscire dal tunnel.

Non è del resto la prima volta che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi parla della droga: già a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, aveva ricordato il periodo difficile vissuto da adolescente.

A riportare la influencer di Udine, 25 anni, sul tema è stata la domanda di un follower, che ha domandato su Instagram come fosse riuscita a salvarsi dalla tossicodipendenza.

Mega ha risposto senza giri di parole, andando dritta al punto: “Ad oggi posso dire sempre di più che sono stata molto fortunata. Ho avuto una forza interiore, che era come se avessi ricevuto una spinta da qualcuno. Credo in Dio e credo di aver avuto la prova della sua esistenza, proprio in quella circostanza”, ha spiegato la modella.

A Silvia Toffanin aveva raccontato: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti”. (Fonte: Instagram)