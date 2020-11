Taylor Mega: “Quella volta che Elisabetta Gregoraci mi urlò contro per Briatore”

A Live Non è la D’Urso lʼinfluencer ha svelato un retroscena su Elisabetta Gregoraci: “Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia”.

Durante l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Taylor Mega ha rivelato di aver avuto uno scontro con Elisabetta Gregoraci per via di Flavio Briatore. L’influencer parla di un incontro avvenuto nella hall di un albergo di Milano: “Eravamo in questo hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlare contro di me”. Il motivo di quelle urla, secondo Taylor Mega, fu la gelosia: “Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva iniziato a dire, ecco c’è anche la tua ex”. La 27enne ha frequentato l’imprenditore nell’estate 2018, già dopo che il matrimonio tra la Gregoraci e Briatore era giunto al capolinea.

Taylor Mega e la storia con Briatore

Una storiella che ha fatto chiacchierare parecchio gli appassionati di gossip, lanciando di fatto la carriera di Taylor Mega. Già al tempo la giovane non aveva risparmiato una frecciatina a Elisabetta Gregoraci. Durante un’intervista aveva dichiarato: “Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura. Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)