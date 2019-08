Taylor Mega e Erica Piamonte, la foto insieme: “My girlfriend…”

ROMA – Taylor Mega e l’ex concorrente del Grande Fratello Erica Piamonte, in vacanza insieme a Capri, si sono fatte fotografare a seno nudo. Con tanto di didascalia: “My girlfriend”.

Sono veramente fidanzate? No. Probabilmente no. Probabilmente si tratta solo di un gioco.

“Non sono lesbica – ha raccontato tempo fa Taylor Mega – ma ho avuto molte esperienze con donne, Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età , Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”.

Negli ultimi tempi, tra l’altro, sono circolate numerose indiscrezioni che vorrebbero la influencer legata ad un miliardario iraniano, Hormoz Vasfi, che pare abbia ben 56 anni, molti di più rispetto alla Mega. Lei, però, su questo ha deciso di mantenere assoluto riserbo. Tra le sue relazioni amorose più famose, invece, si annoverano quella con il trapper Tony Effe e quella, mai confermata, con Flavio Briatore.

Per guardare la foto ora non resta che andare sul profilo di Taylor Mega. Questo il link. Buona visione.

Fonte: Instagram.