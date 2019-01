ROMA – “Taylor Mega fa la escort”. È il fuorionda sentito chiaramente in diretta su Canale 5 durante Pomeriggio Cinque. L’insinuazione è stata fatta da uno degli ospiti di Barbara D’Urso: in studio c’erano il giornalista Carlo Mondonico, l’ex gieffino Salvo Veneziano, Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Laura Maddaloni, Gianfranco Pelegri, e Grecia Colmenares.

Si stava discutendo dell’Isola dei Famosi e, in particolare, della concorrente Taylor Mega, al centro delle polemiche già dalla prima puntata del reality per un video in cui diceva che avrebbe terminato il gioco “entro tre settimane”.

L’opinionista Roger Garth, ha detto infatti che Taylor Mega firmato un contratto per una serata in una discoteca in Costa Azzurra per fine febbraio, tramite la sua agenzia. “Il che – ha commentato Garth – fa pensare che la stessa sapesse o sa che potrebbe uscire” in riferimento alla sua presunta volontà di abbandonare il reality anzitempo.

Proprio durante il dibattito, qualcuno ha domandato come facesse la ragazza ad avere così ampie disponibilità economiche vista la sua giovane età (25 anni, ndr). Tra le voci che si sovrapponevano, ad un tratto, si è udito qualcuno dire: “Fa la escort”. La voce sembrava provenire da uno degli ospiti maschili.