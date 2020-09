Taylor Mega e Floriana Secondi, botta e risposta a Pomeriggio 5: “Sei una ricca coatta”, “Ma tu chi sei?”

Rissa a suon di accuse a Pomeriggio Cinque tra Taylor Mega, influencer ed ex Isola dei Famosi, e l’ex Grande Fratello Floriana Secondi.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, tra gli ospiti c’erano Taylor Mega e l’ex concorrente storica del Grande Fratello Floriana Secondi.

Tra le due è nato un botta e risposta con accuse reciproche.

“Secondo me a molti risulti antipatica per il modo in cui ti atteggi… – ha detto Floriana – Sei un po’ antipatica perché ti atteggi sempre da ricca… Io credo di essere e tu apparire…”.

Taylor Mega ha ribattuto impassibile: “Guarda che anche tu risulti antipatica a molte persone… Ma poi tu chi sei per dire ciò?”.

A spalleggiare Floriana c’è anche Raffaello Tonon che attacca Taylor Mega per una foto su Instagram in cui si mostra attorniata due guardie del corpo.

L’influencer replica: “Era una collaborazione con la società di guardie del corpo: mi hanno pagata per quell’immagine. Che male c’è?”.

La situazione si fa pesante: “Sembri una coatta come me… Una ricca coatta perché sei aggressiva… Basta vederti e sembri più aggressiva di me che sono coatta”, aggiunge la Secondi.

“Non mi sembra affatto di essere aggressiva… Sei te quella che sta attaccando… Ti sto solo rispondendo…” la replica dell’influencer.

All’accusa di essere “ricca”, Taylor Mega ha concluso: “Ho mostrato sempre la mia vita di tutti i giorni…Se poi mi posso permettere una borsa in più perché devo nasconderla?”. (fonte POMERIGGIO 5)