Taylor Mega: “La mia giornata tipo? Mi sveglio, apro Instagram e…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Vero”, Taylor Mega ha svelato la sua giornata tipo. Taylor, qual è la tua giornata tipo? “Inizia alle 8 con una colazione veloce. Navigo su Instagram e apro WhatsApp – dice la modella barra influencer – Poi mi dedico ai miei appuntamenti di lavoro, quindi vado in palestra e mi concedo i miei trattamenti beauty. Poi passo a scattare le foto e mi metto a creare i contenuti per Instagram”. La cena è fissata per le 22.

“In Italia – spiega – purtroppo la ricchezza viene demonizzata. Io, al contrario, la vedo come un risultato, un traguardo: se non rubi i soldi a nessuno ma ti impegni e lavori sodo, direi che ambire ad avere dei risultati diventa un pregio”, ha ribadito Taylor Mega, che si definisce determinata, senza scrupoli e senza filtri. “La mia paura più grande? È quella di diventare povera e sconosciuta!”.

“Nozze e figlio? Penso che siano nei piani di qualsiasi donna. Ma non in questo momento”. Fonte: Vero.