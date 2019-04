ROMA – Taylor Mega è diventata molto nota grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi e grazie ad un presunto flirt con Flavio Briatore, avvenuto dopo la fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci.

Taylor ora è seguitissima e su Instagram ha più di un milione e mezzo di followers. L’ultimo tra i post pubblicati, come spesso accade non è passato inosservato: Taylor è infatti in vacanza in Vietnam ed ha postato una foto in bikini mentre sorseggia una Coca Cola. La showgirl ha i piedi nell’acqua e indossa un reggiseno e degli slip molto striminziti. C’è però un dettaglio che ha attirato l’attenzione di parecchi followers: la giovane avrebbe sulla pancia delle presunte smagliature.

Dopo aver osservato la foto, un utente scrive: “Nemmeno io con due figli ho tutte quelle righe sulla pancia, fatti subito una plastica prima che diventi vecchia e non trovi il pollo da spennare”. Lei però ribatte con prontezza: “Sono i riflessi della piscina, e anche se fossero smagliature ti sentiresti meglio ad avermi fatto venire questo complesso?”.

Fonte: Instagram