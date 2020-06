Taylor Mega torna a Live – Non è la d’Urso. La conduttrice: “Mi ha chiesto scusa”

ROMA – Taylor Mega, dopo qualche mese, è tornata a Live – Non è la d’Urso.

L’influencer non era più stata invitata per via di una foto pubblicata. Foto in cui Taylor Mega mostrava il dito medio vicino a una macchina della polizia.

“Siccome io sono coerente – le parole di Barbara d’Urso – sapete che Taylor Mega non veniva più invitata nelle trasmissioni che io conduco per un episodio avvenuto in diretta.

Taylor mi ha inviato un messaggio, mi ha chiesto scusa, ha ribadito la sua stima per me e per le forze dell’ordine, e quindi automaticamente, chi ha il coraggio di chiedere scusa, assolutamente viene da me perdonato”.

Taylor Mega è tornata a Live per parlare di un servizio di Striscia la Notizia.

Servizio in cui si è parlato di diverse pubblicità promosse dall’influencer che, dice Striscia, avevano creato dei problemi ai suoi follower.

La modella ha risposto alle accuse, sostenendo di essere stata lei stessa vittima: “La colpa non è mia – ha spiegato -. Mi ero affidata a brand con cui avevo già collaborato.

Un’azienda per esempio ha chiuso. Io ci tengo molto ai mie fan, ho deciso di finanziare una class action contro questo brand. Qualsiasi persona che è stata truffata può mandarmi uno screen e io agirò tramite i miei legali”. (Fonte: Live – Non è la d’Urso).