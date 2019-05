ROMA – Taylor Mega, stando a quando riportato nell’ultimo numero del settimanale Chi, si sarebbe fidanzata recentemente. Lui sarebbe un milionario iraniano più grande di lei che, però, avrebbe imposto alla ex naufraga il silenzio assoluto sulla loro relazione.

Come riportato nella rubrica “Chicche di Gossip” di Chi, dopo l’esperienza in Honduras, Taylor sarebbe tornata single e ora un altro uomo le avrebbe rubato il cuore. Di lui si sa che è un milionario di origine iraniana e che non è particolarmente propenso ad apparire nelle riviste di gossip. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, la influencer starebbe trascorrendo le sue vacanze in Vietnam proprio con lui.

Ultimamente il nome di Taylor Mega era stato accostato a quello del rapper Biondo. A smentire questa notizia, qualche settimana fa, era stato proprio l’ex allievo di Amici. Biondo, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva definito il tutto come “pura fantascienza”. (fonte CHI)