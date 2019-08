Taylor Mega e il profilo fake su Instagram per spiare gli ex

ROMA – Taylor Mega ha svelato di avere un profilo fake su Instagram. Profilo fake con il quale è libera di curiosare su altri account e magari commentare senza essere scoperta da chi la segue. E non solo. Il profilo serve anche per spiare gli ex.

“Quando ti accorgi di aver guardato le storie di tutti i tuoi ex – ha detto scherzando Taylor Mega – con il tuo profilo e non con il fake”.

L’influencer, infatti, avrebbe dato un’occhiata a una storia di un suo ex (Tony Effe?) con il profilo sbagliato. Quello vero.

Fonte: Il Giornale.

Taylor Mega e la sua ambizione più grande..

A “Mattino 5” tempo fa Taylor Mega ha spiegato qual è la sua ambizione più grande: “La mia ambizione è di guadagnare un milione al mese, e allora? È come dire che uno che sogna di vincere il Superenalotto è una persona materialista. Chi non sogna di guadagnare 1 milione al mese? Non sono mai stata finta e mai lo sarò. Dico sempre quello che penso: la mia ambizione è di guadagnare un milione al mese. Non posso sognare la felicità perché sono già felice, non posso sognare l’amore perché già ce l’ho. Soldi pure li ho, ma si può sempre averne di più”.

Fonte: Mattino 5.