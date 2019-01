ROMA – “Diva e Donna” ha intervistato “Taylor Mega”, ex fidanzata di “Sfera Ebbasta”, ex flirt di Flavio Briatore, attuale fidanzata di “Tony Effe” della “Dark Polo Gang” e, soprattutto, prossima concorrente della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”.

“La cosa più folle che ho fatto? Una volta – risponde – ho perso la coincidenza di un volo economico. Avevo dimenticato il biglietto a bordo e mi avevano anche perso la valigia all’andata: ero furiosa perché non sono abituata ai voli economici, io li chiamo così quelli di linea. Allora ho noleggiato un jet privato da 25 posti solo per me e mia sorella. Da Ibiza a Milano, circa 30mila euro”. Quanto bisognerebbe guadagnare al mese? “Non si guadagna mai abbastanza. Per i miei standard direi almeno un milione al mese”.

E come li spenderebbe? “Jet privati per girare il mondo (mi manca l’Australia e un po’ di Asia), poi ville stratosferiche, shopping: forse non mi basterebbero neanche”. A chi la critica cosa risponde? “Li ringrazio, più mi insultano più divento famosa. Innanzitutto mi accusano di essere tutta rifatta, finta”.

E lei cosa risponde? “”Solo labbra e tette. Come tutte! Lo ammetto e non me ne vergogno. Ma il resto è tutto naturale: zigomi, sedere… Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro! Poi mi dicono che mi sto facendo tutta la scena trap italiana, ma non è vero! Due su venti mica sono tutti. Da maggio sono stata solo con tre persone: ora con Tony spero di superare la prova dell’Isola”.

Quanti uomini ha avuto? “Ma perché… C’è davvero qualcuno che riesce a tenerli a mente?”.

Come l’ha conquistata Tony Effe? “Ci siamo conosciuti sui social: lui mi aveva scritto in privato tempo fa, ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettergli dei “mi piace” alle foto. Non ascolto la trap, ma quando l’ho visto ho detto: “Che figo!”. È un bel ragazzo, molto virile: odio quelli che passano il tempo a pettinarsi e a farsi selfie. Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita”.

“Sesso? Non vivo senza. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner: di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene bene il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme. In passato ho provato le donne, ho avuto qualche storiella, ma ora solo uomini”.

“‘Sfera Ebbasta’? Abbiamo litigato quando un giorno sono partita all’improvviso per Dubai e Maldive. In realtà ero troppo folle ed “eccessiva” anche per lui. Non è stata una botta e via, ma una storia vera. Mi scriveva da un anno… Poi ho ceduto al corteggiamento”.

Lei in realtà si chiama Elisia Todesco, è di Carlino, in Friuli, e viene da una famiglia di allevatori di tacchini. Che rapporti ha con mamma e papà?

“Ho inventato il mio nome d’arte a 15 anni quando avevo un profilo Myspace. Sono andata via di casa a 18 perché mi ero fidanzata con un avvocato che mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita. Non ho mai chiesto un euro ai miei e mi mantengo da sola grazie a social e serate”.

“Dai 14 ai 18 anni – racconta – ho combinato di tutto, mi ero anche rasata la testa a metà; ora sono un agnellino in confronto, una brava persona. Anche se i miei mi rimproverano: “Cambi un fidanzato al giorno”, “pubblichi sempre foto nuda”. Ma non mi vergogno: Instagram mi ha salvato la vita perché mi ha fatto trovare il coraggio di essere me stessa”.