Taylor Mega ubriaca? Il fuorionda di Striscia la Notizia

ROMA – Taylor Mega era ubriaca durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso? Questa la domanda che da qualche ora rimbalza tra i fan del programma di Barbara d’Urso.

Il collegamento di Taylor Mega a Live – Non è la d’Urso aveva suscitato perplessità in studio e non era passato inosservato. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava era stata proprio Barbara d’Urso che indiretta aveva anche chiesto all’influencer se avesse bevuto prima della diretta. Ora i sospetti aumentano dopo che Striscia la Notizia ha deciso di mandare in onda un fuorionda mostrato in cui Taylor ammette di aver bevuto ben quattro bicchieri di vodka.

Una volta finito l’intervento in diretta con Barbara d’Urso, infatti, nel fuorionda si vede Taylor Mega che canticchia sbiasicando le parole con gli occhi chiusi mentre si sente una voce in romano che dice “tojetele er vino”.

Lei, però, sempre durante il fuorionda svuota velocemente il bicchiere per poi rischiare anche di cadere dalla sedia mentre ride. “Non posso fare l’ubriaca – dice Taylor Mega – Sono brilla, Ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?”.

Fonte: Live – Non è la d’Urso.