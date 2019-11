ROMA – Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso, Taylor Mega è intervenuta in collegamento da Sharm el-Sheikh e subito è parso evidente che l’influencer faceva fatica a tenere il filo logico del discorso. Dallo studio in molti hanno creduto che la ragazza avesse alzato il gomito prima di andare in onda e c’è chi l’ha accusata di sbiascicare. Anche Barbara D’Urso ha scherzato sulla questione, consigliando alla ragazza di non farsi un altro bicchierino. Taylor ha negato ma a smascherarla ci ha pensato Striscia la Notizia, che ha trasmesso dei fuori onda inediti.

Le clip mandate in onda da Striscia la Notizia mostrano Taylor Mega piuttosto alticcia durante il dietro le quinte prima del collegamento. “Questa vodka e una mer**, mi gira la testa”, esclama ridendo. Poi svela che i bicchieri di vodka bevuti prima di andare in onda sono stati quattro. E ancora: “Non posso fare l’ubriaca… Ma ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio?”. Infine ammette: “Stavolta sono brilla”.

Fonte: STRISCIA LA NOTIZIA.