Tecla Insolia chi è: età, fidanzato, figli, carriera, serie tv su Nada ‘La bambina che non voleva cantare‘. A soli 17 anni, Tecla sarà protagonista di una serie tv che andrà in onda il 10 marzo 2021, in prima serata, su Rai 1.

La Insolia è stata scelta tra tante partecipanti ai provini perché, nonostante la giovanissima età, ha doti incredibili sia da cantante che da attrice. La sua performance durante l’ultimo Festival di Sanremo 2021 è piaciuta praticamente a tutti. Si trovava sul palco dell’Ariston per pubblicizzare la serie tv su Nada.

Tecla Insolia chi è: età, fidanzato, figli, serie tv su Nada ‘La bambina che non voleva cantare’

La Insolia è la protagonista della serie tv di Rai 1 su Nada. Tecla è nata il 13 gennaio 2004 (età 17 anni), Varese.

L’attrice non ha un fidanzato e non ha figli ma in ogni caso sappiamo molto poco sulla sua vita privata perché in questo momento è concentrata soprattutto sulla sua crescita professionale tra canto e recitazione.

Tecla Insolia e la serei tv su Nada ‘La bambina che non voleva cantare’

Figlia di genitori siciliani, il padre di Floridia e la madre di Solarino, quando lei ha 1 anno la sua famiglia si trasferisce a Piombino dove, ad appena 5 anni, inizia a studiare presso la Woodstock Academy seguita dall’insegnante Gianni Nepi. A 10 anni inizia a partecipare alle attività dell’associazione artistica fondata da Gianna Martorella.

Come scrive Wikipedia, ha partecipato a diversi eventi tra cui il Festival di Castrocaro e programmi televisivi come Pequeños gigantes, in cui, nel 2016, si classifica terza.

Nel 2019 partecipa alla competizione canora Sanremo Young e viene dichiarata vincitrice con il suo brano 8 marzo che presenta poi al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte, grazie al quale arriva seconda e vince il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci, meritato “per aver raccontato il ruolo della donna spesso drammaticamente inserito in difficili contesti sociali”.

Come conclude Wikipedia, nel 2018 interpreta una piccola parte nella fiction L’allieva e dal 2020 recita nella serie televisiva Vite in fuga. Nel 2021 viene scelta per interpretare il ruolo di Nada da adolescente nella fiction dal titolo La bambina che non voleva cantare.