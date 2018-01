ROMA – Max Pezzali sostituirà Fabio De Luigi a “Che tempo che fa”. Fabio De Luigi, infatti, a causa dei suoi impegni cinematografici, non sarà più l’ospite fisso di “Che tempo che fa”.

Dopo la pausa natalizia, lunedì 8 gennaio alle 23:30, torna su Rai 1 il famoso talk, come sempre aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Ospiti di questa settimana Valerio Mastandrea e Greta Scarano, protagonisti de “La Linea Verticale”, serie tv scritta e diretta da Maria Torre in onda dal 13 gennaio su Rai 3. Poi Walter Zenga, allenatore del Crotone ed ex calciatore e Arturo Brachetti che, dopo le date europee, arriva in Italia dal 26 gennaio con il suo one man show “Solo”. Infine il campione di curling Amos Mosaner, il più giovane membro della Nazionale Italiana che con un colpo decisivo ha permesso la qualificazione della squadra alle Olimpiadi invernali di PyeongChang in Corea Del Sud.