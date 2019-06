ROMA – Sono state presentate ufficialmente le prime due coppie che parteciperanno alla prossima edizione di “Temptation Island”. Edizione che inizierà il prossimo 17 giugno. Il reality, come ovvio, andrà in onda su Canale 5.

Come ogni anno sei coppie metteranno a prova la fedeltà dei rispettivi partner, “vittime” di tentatori e tentatrici per tre settimane nell’ormai familiare resort “Is Morus Relais” a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari.

La prima coppia presentata dal programma è composta da Katia Fanelli e Vittorio Collina, due ragazzi di Rimini e che vogliono testare il loro amore. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island – racconta Vittorio nel video di presentazione – per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me”.

“Io faccio quello che mi fa stare bene… – dice Katia – poi viene il resto. Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha fatte sempre andar bene tutte”.

La seconda coppia è invece formata da Jessica e Andrea. I due sono stati anche a un passo dalle nozze… prima che venissero annullate. “Dopo aver disdetto il matrimonio – dice Jessica – mi sono sorte delle domande. Principalmente voglio sapere se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice”.

“Io – dice Andrea – so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole”.

Fonte: Temptation Island.