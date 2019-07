ROMA – Stasera, quindi lunedì primo luglio, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda naturalmente su Canale 5 a partire dalle 21,20. La puntata si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset. Questo il link per seguire la diretta di Canale 5.

Capitolo anticipazioni. Ma… dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che molte delle coppie in gara già nella prima puntata erano finite in crisi. Tra queste la coppia Massimo/Ilaria. In uno dei video pubblicati in queste ore sui profili social del programma si vede Massimo reagire male, anzi malissimo, dopo aver visto un video di Ilaria. Cosa sarà successo? Ilaria si è voluta vendicare dopo i vari video che le sono arrivati?

“Ma non si merita proprio un caz*o! – dice Massimo nel video pubblicato sui social – Non si merita proprio un caz*o! Per me, è una croce sopra! La faccio schiattare, la faccia schiattare, ragazzi! No, che ci stanno male, che si mettono a piangere, ma ‘sti caz*i! Ma io mi sto facendo duecentomila problemi! Ma piangesse… Questa è una ragazzina!”.

“Lunedì prossimo – si legge nella sadica didascalia al video – ne vedremo delle belle tra Massimo e Ilaria…”.

Ma in crisi c’è anche Vittorio. Vittorio, infatti, sembra aver visto qualcosa che proprio non non avrebbe voluto vedere su Katia. Cosa sarà successo? “Due anni e mezzo buttati nel c…” dice un Vittorio furioso in uno dei video pubblicati dalla redazione del programma.

Dove rivedere le puntata di Temptation Island. Per rivedere in replica le puntate di Temptation Island c’è il sito WittyTv. Questo il link.

Le sei coppie in gara.

Katia Fanelli e Vittorio Collina.

“Ho deciso di partecipare a Temptation Island – racconta Vittorio nel video di presentazione – per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me”.

“Io faccio quello che mi fa stare bene… – dice Katia – poi viene il resto. Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha fatte sempre andar bene tutte”.

Jessica e Andrea. I due sono stati anche a un passo dalle nozze… prima che venissero annullate. “Dopo aver disdetto il matrimonio – dice Jessica – mi sono sorte delle domande. Principalmente voglio sapere se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice”.

“Io – dice Andrea – so quello che voglio e quello che provo, ma a questo punto non so lei quello che vuole”.

Nicola e Sabrina.

Il problema tra questi due innamorati è la differenza d’età. Lui dice che va bene così, lei invece vuole capire se continuare ad investire in questa relazione con un ragazzo tanto più giovane di lei.

Massimo e Ilaria. Lei ha in mente una famiglia e lo considera troppo infantile. Lui sembra sotto stress perché “dentro casa mia non sono più me stesso”, da cosa lo capisce? Che non può più farsi una partita alla PlayStation in tutta serenità.

“Partecipo a Temptation Island perché voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia – ha svelato Ilaria -. Mi sembra un po’ troppo infantile su tanti punti di vista”. “Mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso – il commento di Massimo – non riesco più a farmi partita alla playstation in tutta calma e serenità”.

Nunzia e Arcangelo.

“Dopo 13 anni – dice lei nel video di presentazione – il nostro rapporto non è stabile del tutto. Me ne ha fatte passare tante. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho e che magari comincio a pensare ad una famiglia con lui”.

“Lei – dice Arcangelo – è la persona più importante della mia vita, ma questo non significa che debba essere l’unica”.

Coppia numero sei: David Scarantino e Cristina Incorvaia. “Non sono sicura che lui sia l’uomo della mia vita perché ci sono tante discussioni anche per motivi futili” ammette la donna. L’uomo, dal canto suo si dichiara innamorato: “Ho voglia di creare questa famosa famiglia del Mulino Bianco e se dovessi capire che non è la donna della mia vita meglio lasciarsi subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio”.

Fonte: Temptation Island.